Aclr |Do canal Record RS no YouTube

‌



A+

A-

Duas vias no bairro Jardim Botânico, na zona leste da capital, passam a ter mão única a partir de hoje. As alterações no trânsito acontecem entre os trechos da terceira perimetral e a Cristiano Fischer.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.