Biden pede proibição de arma utilizada em ataque Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/07/2024 - 17h15 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O presidente Joe Biden fez o primeiro ato de campanha depois da tentativa de assassinato de Donald Trump. No primeiro compromisso após o ataque contra o rival, Biden discursou em Las Vegas, em um evento organizado pela principal associação de direitos civis do país. O líder democrata pediu pela redução da temperatura no país, se referindo aos extremismos da disputa política e também a proibição do tipo de arma utilizada para tentar assassinar Donald Trump. Sobre o assunto, conversamos com Manuel Furriela, mestre em direito internacional.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.