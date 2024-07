Biden mantém candidatura à presidência dos EUA

Aclr |Do canal Record News no YouTube

‌



A+

A-

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou hoje (11) sua primeira coletiva após o primeiro debate eleitoral com Donald Trump. Ele confirmou a sua permanência na corrida eleitoral pela presidência dos EUA. O professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, foi quem repercutiu este momento importante para os Estados Unidos e, principalmente, para as eleições americanas no país.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.