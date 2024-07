Bicentenário da imigração alemã: Grupo ND retrata a relação histórica entre SC e Alemanha Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/07/2024 - 21h41 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h36 ) ‌



A série especial do Grupo ND está destacando o bicentenário da imigração alemã no Brasil com um projeto que explora profundamente a conexão entre Santa Catarina e a Alemanha. O projeto é apresentado nesta terça-feira (23), no Centro Integrado de Cultura para autoridades e destaca a rica história compartilhada entre os dois países. A reportagem, conduzida por Luan Vosnhak e acompanhada ao vivo por Felipe Kreusch, oferece uma visão profunda das raízes culturais e históricas dessa imigração significativa.

