BETO CARRERO EM DIA DE CHUVA: DEU PRA CURTIR? | RENATA ALVES

Se você pensa que não dá pra curtir o Beto Carrero World com chuva, está muito enganado! Eu e Dieguinho tivemos um dia sensacional lá no parque, mesmo com uma chuvinha 🤠🥰 todos os brinquedos continuaram funcionando, então não teve tempo ruim, literalmente!

Além disso, meu próprio filho me propôs um super desafio que vocês não vão acreditar, só vendo o vídeo mesmo pra descobrir. Foi MUITO divertido e engraçado, nós aproveitamos demais!

E aí, o que acharam dessa aventura de mãe e filho? Comenta aqui embaixo e não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo!

