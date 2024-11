Bento Gonçalves: vinho nacional é avaliado em evento na serra Aclr|Do canal Record RS no YouTube 21/10/2024 - 15h01 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h35 ) twitter

Bento Gonçalves, na serra, sediou no fim de semana um evento que é uma celebração do vinho produzido no Brasil. É a avaliação nacional de vinhos. Este ano, oitocentas pessoas participaram degustando amostras de vinícolas de todo o país.

