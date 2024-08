Bem Gil e Moreno Veloso levam nome da família até Portugal Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 13/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com a digressão “BEMgil MORENOveloso” em Portugal, os artistas brasileiros encheram o concerto, por exemplo, no município de Espinho. Depois do país lusófono, eles também seguiram para Paris, Dublin, Madrid, Barcelona, Berlim e Londres.

Moreno e Bem sempre conviveram familiarmente, viveram rodeados de música e dos maiores nomes da música brasileira.

Enquanto estavam em Portugal, os dois conversaram com a apresentadora Joana Xará do programa ‘Palco’. Eles falaram sobre a turnê que marcou as noites de inúmeros fãs!

Veja agora a reportagem completa!

Publicidade

#recordeuropa #palco #BemGilMorenoVeloso

---

Publicidade

Siga-nos em:

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

Publicidade

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.