Belo Horizonte tem baixa procura por vacina contra a dengue 29/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h16 )



A campanha de imunização contra a dengue em Belo Horizonte é direcionada atualmente ao público de 8 a 14 anos. Até o momento, mais de 54 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, representando 30% do público-alvo. A segunda dose foi aplicada em cerca de 19 mil indivíduos, correspondendo a apenas 10% do total que era esperado. Para receber a vacina, as crianças e adolescentes devem estar acompanhados por um responsável que apresente um documento de identificação com foto.

