Belo diz que ‘sossegou’ no amor e fala sobre nova namorada após término com Gracyanne Barbosa Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 17/02/2025 - 18h44 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O homem sossegou! Após flagras, boatos e polêmicas, Belo disse que, enfim, está em um relacionamento “sério e discreto” com a empresária Rayane Figliuzzi. Os comentários sobre a nova namorada do cantor aumentaram quando ela apareceu como “primeira-dama” em cruzeiro de Belo em dezembro de 2024. “Eles têm uma coisa em comum: os dois já foram presos em algum momento”, brincou Fabíola Reipert. Lembrando que Belo se separou de Gracyanne Barbosa em abril do ano passado.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.