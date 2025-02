Bebida feita com impurezas do grão tenta driblar preço alto do café Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h07 ) twitter

A inflação do café fez surgir uma nova bebida. Feito com as impurezas do grão, antes descartadas, o café fake tem uma coloração mais clara e sabor diferente do produto original. Em São Paulo, o pacote de meio quilo do café pode chegar a custar R$ 30.

