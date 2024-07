Bebida e direção: motoristas envolvidos em acidentes fatais escapam sem teste do bafômetro Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 17/07/2024 - 11h07 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h50 ) ‌



Nos últimos meses, dois acidentes de trânsito de grande repercussão resultaram em mortes e deixaram a suspeita de conduta imprudente dos motoristas envolvidos. Em ambos os casos, os motoristas que provocaram os acidentes conseguiram sair do local sem realizar o teste do bafômetro. No incidente mais recente, ocorrido em Guarulhos (SP) a Secretaria de Segurança Pública está investigando a conduta dos policiais militares que fizeram a abordagem. Os dois acidentes, um envolvendo um carro de luxo na zona leste da capital paulista e outro com um veículo em alta velocidade na contramão, geraram indignação devido à aparente falha nos protocolos de ação da polícia.

