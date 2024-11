Bebê morre depois de ser atingida por tiro disparado pelo pai em MG Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 18/11/2024 - 13h41 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Uma bebê, de um ano e quatro meses, morreu depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo em Araporã, a 700 km de Belo Horizonte.

Os pais da criança disseram para os militares que estavam em uma festa, quando um motociclista passou pela rua e efetuou os disparos em direção à família. Segundo eles, um desses tiros teria atingido a bebê na cabeça.

Durante a investigação, os policiais tiveram acesso a um circuito de segurança que mostrou um adolescente, de 17 anos, correndo pela rua com uma pistola na mão, no momento do acidente.

‌



Os militares identificaram o menor e o localizaram na casa dele. O adolescente contou para os policiais que é amigo do pai da criança e que os dois testavam uma arma de fogo. Segundo o rapaz, eles não teriam percebido que a arma estava carregada, quando, acidentalmente, efetuaram um disparo que atingiu a bebê. Os dois tentaram socorrer a criança, que não resistiu.

O pai da bebê, de 18 anos, foi preso em flagrante e o menor foi apreendido. De acordo com a Polícia Militar, o conselho tutelar foi acionado.

‌



Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.