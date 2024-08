Bebê de 1 ano morre após ser agredida pela babá e polícia investiga a responsabilidade dos pais Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h58 ) ‌



A Polícia Civil está investigando o trágico caso da morte de uma bebê em Uberlândia. A criança, identificada como Anna Alice, de apenas um ano e dois meses, deu entrada com vida em uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada no local. A investigação revelou que a babá da menina, uma adolescente de 17 anos, teria confessado ter agredido a criança ao jogá-la contra a parede devido à falta de paciência.

Durante o depoimento na delegacia, a jovem admitiu a agressão brutal, o que levou a polícia a aprofundar a investigação. A babá foi apreendida e pode responder por tortura qualificada com resultado de morte, dependendo do andamento das investigações. No entanto, a responsabilidade pelo crime pode não recair exclusivamente sobre a babá, e outras pessoas também poderão ser investigadas em relação ao caso.

