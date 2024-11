Bebê de 1 ano e 4 meses morre após ser atingida por disparo acidental em Araporã | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/11/2024 - 09h35 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h47 ) twitter

Uma tragédia ocorreu em Araporã, onde uma bebê de 1 ano e 4 meses morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. O incidente aconteceu enquanto o pai da criança, de 18 anos, e um adolescente de 17 manuseavam uma arma que acreditavam estar descarregada. Ao perceberem o ferimento, a criança foi levada imediatamente para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Inicialmente, os pais relataram aos militares que o disparo teria sido provocado por um motociclista que passou atirando perto de um bar onde a família estava. No entanto, durante as investigações, imagens de segurança mostraram o adolescente correndo pela rua Arlindo Alves Vilela com uma pistola nas mãos, no momento do ocorrido. As autoridades prenderam o pai em flagrante e apreenderam o menor.

A Polícia Civil informou que o pai foi conduzido ao presídio de Araguari, enquanto o adolescente está sob internação provisória. O Conselho Tutelar foi acionado para avaliar a situação.

