Bebê de 1 ano e 4 meses é salvo após se afogar em piscina de condomínio em Uberaba | Fala Povo

Uma mãe passou por momentos de desespero nesta terça-feira, em Uberaba, quando seu filho de um ano e quatro meses se afogou na piscina de um condomínio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino estava caminhando pela área da piscina quando se desequilibrou e caiu. Ele ficou submerso por cerca de três minutos antes de ser resgatado pelos militares. No momento da retirada da água, a criança já estava desacordada.

Os bombeiros, com o apoio de uma médica pediatra residente no condomínio, realizaram manobras de reanimação, incluindo massagem cardíaca, e administraram medicamentos. Após a intubação, a criança recuperou os sinais vitais e foi encaminhada, em estado estável, para o Hospital de Clínicas do IFTM. Felizmente, o menino se encontra bem.

Em situações como essa, o Corpo de Bombeiros reforça a importância da supervisão constante das crianças em áreas com água, como piscinas, banheiras e até baldes com água. Além disso, recomenda-se o uso de boias de espuma ou coletes salva-vidas, que são mais seguros do que as boias plásticas, que podem furar.

