Batuça Chapecó 2024: O Que Esperar da 2ª Edição deste Domingo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 02/08/2024 - 16h47 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Neste domingo, Chapecó se prepara para receber a 2ª edição do Batuça Chapecó, um evento cultural promovido pela Fundação Cultural de Chapecó que promete agitar a cidade com uma programação diversificada. A celebração contará com atrações musicais, danças e atividades culturais, oferecendo uma experiência enriquecedora para todos os públicos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.