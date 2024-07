Batidas entre carros causa capotamento na Avenida Floriano Peixoto | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

O capotamento aconteceu na avenida Floriano Peixoto, no centro de Uberlândia, na tarde de quarta-feira (3). O carro parou no meio da via com as rodas para cima e ficou parcialmente danificado.

O motorista do veículo branco alegou que transitava na rua transversal quando fez a manobra para acessar a avenida Floriano Peixoto. Ao virar, o homem se deparou com outro veículo, de cor cinza, que saia de uma vaga de estacionamento na via. O condutor do carro disse que não teve tempo de reação para evitar a batida.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.