Batida que terminou com morte de motorista em Guarulhos (SP) é investigada pela polícia

A polícia teve acesso a comandas que mostram que Felipe Gambeta, envolvido em uma batida fatal de carro, comprou bebida alcoólica na balada: duas garrafas de vodka e uma de licor. O delegado suspeita que todos tenham consumido as bebidas, já que a conta chegou a quase R$ 1.200. Felipe se apresentou como motorista inicialmente para proteger o amigo e evitar problemas com o seguro do carro do pai. Já Gustavo, que aparece nas imagens saindo do banco do motorista, não possui habilitação. Os PMs atenderam à ocorrência sem realizar teste do bafômetro por priorizarem o socorro às vítimas, incluindo um dos jovens falecido no acidente. A investigação segue em andamento.

