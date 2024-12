Batida entre dois carros na BR-365 deixa um morto e uma ferida em Patrocínio | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/12/2024 - 09h05 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h07 ) twitter

Um grave acidente foi registrado na noite desta quinta-feira (21) na BR-365, em Patrocínio, na altura do quilômetro 455. A colisão frontal envolveu um carro de cor branca e uma picape. O condutor da picape, um homem de 50 anos, natural de Guimarânia, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista do carro branco ficou ferida e foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Patrocínio pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 21h, quando a motorista do carro branco, que seguia no sentido Patos de Minas, tentou ultrapassar um caminhão. Durante a manobra, ela perdeu o controle do veículo, que atingiu a picape que vinha no sentido contrário.

O corpo do condutor da picape ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros. Após a realização da perícia pela Polícia Civil, o corpo foi entregue à funerária de plantão. As causas exatas do acidente serão investigadas.

