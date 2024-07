Bate-papo com Ney Franco: o que esperar do novo técnico do Joinville Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 27/07/2024 - 15h05 (Atualizado em 28/07/2024 - 01h11 ) ‌



O Clube da Bola traz uma entrevista exclusiva com Ney Franco, o novo técnico do Joinville. Em um bate-papo revelador, Ney Franco compartilha suas expectativas, estratégias e o que ele planeja para a equipe nesta temporada. Descubra os desafios que ele antecipa e suas metas para o time, além de conhecer um pouco mais sobre sua visão para o futuro do Joinville. Acompanhe todos os detalhes e fique por dentro das novidades do futebol catarinense.

