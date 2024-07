BASTIDORES ESPECIAL CANTA COMIGO | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje vocês vão acompanhar comigo os bastidores do especial de fim de ano do "Canta Comigo". A gravação feita no chroma key (a famosa tela verde), mas deu para vocês terem uma ideia de como funciona a magia por trás das câmeras. Como sempre, eu me diverti bastante e foi incrível encerrar 2022 com esse programa que eu amo tanto. Vale a pena conferir tudo o que rolou!

Gostaram? Não esqueçam de curtir e comentar e ativar o sininho para os próximos vídeo! Beijoooos!

#TiciPinheiro #CantaComigo #Bastidores

