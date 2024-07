BASTIDORES ENSAIO FOTOGRÁFICO | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Hola que tal? Oi, gente! No vídeo de hoje vou levar vocês para acompanhar os bastidores do meu último ensaio fotográfico!

Com uma locação MARAVILHOSA, peças deslumbrantes, e uma equipe que dispensa comentários, o resultado final não poderia ter sido diferente do que perfeito.

As fotos foram para a minha nova coleção em collab com a Flor de Lis, todas super estilosas e bem na vibe que eu adoro, com cores vibrantes, sempre optando pelo conforto e pela elegância.

Não esqueçam de curtir e comentar se gostaram do ensaio, e ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade. Beijoooos

Publicidade

#ticipinheiro #vlog #ensaiofotográfico

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.