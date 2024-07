BASTIDORES DO NOVO PROJETO l ANA HICKMANN

Aclr |Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Oi pessoal! Tudo bem? Se lembram que no vídeo anterior eu falei que estava trabalhando em um novo projeto junto com o Edu? Pois bem, hoje vou mostrar um pouco dos bastidores dele para vocês!

Ainda não posso falar muito, mas esse vídeo contém spoiler! Gravamos uma série de conteúdos de mesa posta com as roupas de mesa da Põe na Mesa Decor. As louças e as de flores deixaram tudo ainda mais lindo. Fiquem ligados, que em breve vou compartilhar mais novidades à respeito!

Gostariam de ver mais vídeos como esse no canal? Deixem ai nos comentários, que eu quero saber! Não esqueçam de curtir e ativar o sininho. Beijosss!

Vamos ajudar o Rio Grande do Sul? Quem puder contribuir, entre no link da Vakinha: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/a-maior-campanha-solidaria-do-rs

Publicidade

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

Publicidade

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #vlog #trabalho

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.