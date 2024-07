Bastidores do “Clash of Chefs”: duelo gastronômico escolhe mais dois semifinalistas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 22/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h33 ) ‌



Mais de setenta jurados participaram da escolha do vencedor da quarta etapa do “Clash of Chefs”, o reality show de gastronomia da Record RS. A batalha culinária foi entre os competidores Thomas Silveira e Paula Schilling. Acompanhe as emoções dos bastidores desse duelo.

