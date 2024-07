Aclr |Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube

Bastidores do Bolshoi: entrevista com Célia Campos sobre o ballet 'Carmen'

‌



A+

A-

Prepare-se para uma entrevista exclusiva com Célia Campos, diretora do Bolshoi, revelando os bastidores e os detalhes do aguardado ballet 'Carmen'. Saiba tudo sobre os preparativos e o impacto deste espetáculo que será apresentado nesta terça-feira no Teatro Juarez Machado em Joinville.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.