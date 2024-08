BASTIDORES DA MINHA NOVA COLEÇÃO l ANA HICKMANN Aclr|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 15/08/2024 - 20h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h00 ) ‌



Oi, pessoal! Hoje vou compartilhar os bastidores da nova campanha da minha coleção na @rommanel. Estava muito ansiosa pra mostrar todas as novidades e agora finalmente vou conseguir revelar tudo pra vocês!

O dia começou bem cedinho e eu viajei até Cotia para fazer a sessão de fotos em um haras maravilhoso. Eu amei cada detalhe do cenário e os looks que combinaram perfeitamente com as novas joias da marca. E de noite ainda fui para um evento pra falar sobre @anahickmanneyewear e @ferratieyewear ao lado do @eduguedesoficial. Então, vem conferir!

Curtiram um dia de trabalho comigo? Comentem e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

