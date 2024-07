Bastidores da 4ª Temporada do Canta Comigo Teen - Vem Ver!

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

‌



Oi, gente! Vem conferir os bastidores da quarta temporada do 'Canta Comigo Teen' na Record! Mostro pra vocês tudo o que acontece por trás das câmeras, os momentos mais divertidos e emocionantes com os participantes, e toda a preparação para o programa. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade! E, claro, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais:Instagram: @ticipinheiroTikTok: @ticiampinheiroTwitter X: @TiciPinheiroBeijos! 💋#CantaComigoTeen #Bastidores #TicianePinheiro #RecordTV #TeenTalentShow

