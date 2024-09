Basquete: Franca enfrenta o São Paulo no Campeonato Paulista Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 06/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h32 ) ‌



O Franca Basquete se prepara para o início do segundo turno do Campeonato Paulista. O primeiro duelo é nesta sexta (6) no Ginásio Pedrocão, contra o São Paulo, e o Touro já conta com a participação do reforço do armador Didi.

*Reportagem exibida em 05/09/2024.

