Barulho de obra tira sossego de moradores dos Jardins, em São Paulo

A construção de um condomínio no bairro dos Jardins o provoca desconforto constante aos moradores devido ao barulho noturno das obras. Após quase um ano de queixas, houve uma breve pausa no incômodo, mas o problema retornou. A advogada Mariana destacou a ineficácia das reclamações à prefeitura e a necessidade de ações legais. Rogério, um dos moradores, decidiu mudar-se devido à situação. A Secretaria Municipal das Subprefeituras planeja uma vistoria, enquanto a construtora promete investigar as ocorrências.

