Barulho de gerador provoca discussão entre vizinhos na zona leste de São Paulo

Adelso, morador da zona leste de São Paulo, denuncia o barulho insuportável de um gerador em uma empresa vizinha, afetando sua rotina de trabalho em home office. O dono da empresa, Cleiton, afirma que o gerador só é usado em emergências e que tomou medidas acústicas adequadas. No entanto, Adelso alega que as ações não foram eficazes. O caso já dura sete anos e Adelso já recorreu ao Programa Silêncio Urbano (Psil), que está ciente e planeja novas fiscalizações. Cleiton está disposto a colaborar com novas medições para resolver o conflito.

