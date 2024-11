Barricadas e veículos incendiados: disputas entre facções assustam moradores da Grande Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/10/2024 - 07h39 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h22 ) twitter

A Grande Florianópolis causou um fim de semana de caos e violência, com diversos pontos da cidade bloqueados por barricadas e veículos incendiados durante um confronto entre facções criminosas. A Polícia Civil já está atuando no caso, e a Justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos nos atos de vandalismo. Arliss Amaro traz as últimas atualizações ao vivo, com informações sobre o andamento das investigações e o trabalho das autoridades locais para restabelecer a ordem.

