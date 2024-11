Barragem de Ituporanga recebe reformas após quase 50 anos de estrutura original Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/11/2024 - 10h44 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h22 ) twitter

A Barragem de Ituporanga inicia as primeiras reformas em quase cinco décadas, com a empresa vencedora da licitação já enviando maquinário para o local. A estrutura, que nunca passou por uma reforma desde sua construção, receberá melhorias essenciais para garantir sua segurança e funcionalidade. Acompanhe as informações ao vivo com o repórter Marco Aurélio Junior.

