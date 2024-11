Barra Velha: jovem desaparecido tem corpo encontrado no mar Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/10/2024 - 14h59 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h49 ) twitter

Após a notícia do desaparecimento de um adolescente de 14 anos no mar em Barra Velha, uma triste atualização foi divulgada. O corpo do jovem foi encontrado pelas equipes de resgate, que realizaram buscas intensivas na região. O caso gerou grande comoção entre familiares e amigos, que esperavam por um desfecho diferente. Lincoln Pradal traz as informações detalhadas sobre o ocorrido, incluindo o impacto na comunidade local e as circunstâncias em que o jovem desapareceu. Acompanhe a reportagem e saiba mais sobre essa trágica situação.

