Barco naufraga com 18 pessoas a bordo em Búzios

Um barco com 19 pessoas a bordo, sendo 18 passageiros e um tripulante– naufragou no último sábado (1º) em Armação dos Búzios (RJ). Segundo a Capitania dos Portos, todos os ocupantes foram resgatados com vida. A Marinha afirmou que a documentação da embarcação estava em dia e o condutor do veículo era habilitado. Porém, um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação será instaurado para investigar as causas do naufrágio.

