Bar que pegou fogo passa por perícia

Um bar em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, foi submetido a perícia após ser destruído por um incêndio que consumiu 80% do estabelecimento. Os bombeiros utilizaram quatro mil litros de água para controlar as chamas, que danificaram a estrutura de madeira e concreto e destruíram todos os eletrodomésticos. Felizmente, ninguém se feriu. Segundo os agentes de segurança, o dono do bar afirmou desconhecer a origem do fogo, e o local estava vazio no momento do incidente. A perícia busca determinar as causas do incêndio e avaliar os danos.

