Bar do Alemão, que comemora 45 anos #curitiba #gastronomia #shorts Aclr|Do canal Grands no YouTube 20/08/2024 - 19h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h38 )



O Bar do Alemão, que comemora 45 anos em 2024, foi um dos assuntos do Grands por Bessa do último sábado (17). Jorge Tonatto, sócio da tradicional casa, falou sobre a programação de aniversário que já está acontecendo e vai se estender até outubro.

O bar, que fica no Centro Histórico de Curitiba, é ponto de encontro dos moradores da capital e também atrai muitos turistas. Conhecido pelos pratos da cozinha germânica, possui uma bebida famosa e exclusiva: o Chopp Submarino, servido em mini canequinhas personalizadas com diversos temas durante o ano todo.

Para saber mais sobre os eventos do 45º aniversário do Bar do Alemão assista à entrevista completa no canal do YouTube do Grands por Bessa.

