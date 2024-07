Banhista morre afogado após saltar de tablado na represa de Nova Ponte | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/07/2024 - 13h55 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h39 ) ‌



Um afogamento foi registrado neste fim de semana próximo a um tablado flutuante da represa de Nova Ponte, às margens da MGC-452, na altura do quilômetro 213.

O Corpo de Bombeiros de Araxá foi acionado na tarde do último sábado (13) no local. As informações repassadas foram de que um homem de 37 anos havia pulado na água para nadar e submergido logo em seguida.

