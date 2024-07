Bandidos que renderam motorista seguem procurados pela polícia | Balanço Geral Manhã

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um motorista foi rendido por criminosos armados na noite de ontem, por volta das 18h, no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia. O crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens mostram o momento em que os suspeitos abordaram a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava estacionado na Rua Francisco Antônio Oliveira esperando sua filha e esposa que estavam em uma costureira do outro lado da rua. Ao notar a aproximação de três homens, dois deles sacaram armas e anunciaram o assalto.

Com a vítima sob a mira das armas, os criminosos entraram no carro e fugiram em direção ao Bairro Segismundo Pereira. A Polícia Militar foi acionada e, após buscas, encontrou o veículo abandonado no Bairro Élisson Prieto. Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram a pé, pulando muros de residências.

As duas armas utilizadas no assalto foram encontradas dentro do veículo e apreendidas pela PM. O carro da vítima foi recuperado. A Polícia Militar continua as buscas pelos suspeitos.

