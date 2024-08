Bandidos invadem empresa e furtam pneus avaliados em R$ 40 mil, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h01 ) ‌



Bandidos invadiram uma empresa e levaram 26 pneus de caminhões do local, na madrugada desta quinta (22), no Jardim São José, em Ribeirão Preto. De acordo com o proprietário, o prejuízo foi de R$ 40 mil reais; até o momento, ninguém foi preso.

