Bandido Se Passa por Irmão de Aluno e Furta Bicicleta em Escola Estadual de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 01/08/2024 - 16h50 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um bandido se passou por irmão de um aluno, entrou em uma escola estadual e furtou uma bicicleta. O crime ocorreu na Escola Estadual do Jardim Tropical, na zona norte de Franca. Câmeras de segurança registraram o momento do furto. A mãe do aluno está revoltada com a situação.

Reportagem exibida em 31/07/2024

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.