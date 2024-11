Bandido ameaça dar facada em funcionária durante assalto a mercado, em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 18/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h32 ) twitter

Duas mulheres foram vítimas de criminosos, nas últimas horas, na Zona Oeste de Franca. Em um dos casos, câmeras de segurança flagraram um assalto a um mercado na Vila Rezende; o ladrão, armado com uma faca, invadiu o estabelecimento e rendeu uma funcionária enquanto ela organizava bebidas na área de exposição. O assaltante fugiu, levando R$ 300 do caixa do estabelecimento.

