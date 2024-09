Bandeira Vermelha: conta de luz dispara e moradores de Uberlândia sofrem com o calor Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/09/2024 - 08h27 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h48 ) ‌



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou o acionamento da bandeira vermelha, patamar 2, para o mês de setembro, o que resultará em um aumento significativo na conta de luz. Com o novo ajuste, o consumidor pagará um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. Esse aumento foi causado pela estiagem prolongada e pelas chuvas abaixo da média, que sobrecarregaram as usinas hidrelétricas, forçando o uso de termelétricas, que têm custos mais elevados.

Em Uberlândia, as temperaturas ultrapassam os 30 graus, mas muitos moradores, como Dona Magaly, evitam ligar aparelhos como ventiladores devido ao alto custo da energia elétrica. A região está há quase cinco meses sem chuvas significativas, e a previsão é de que a próxima precipitação ocorra apenas com a chegada da primavera, no final de setembro.

‌



