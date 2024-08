Banco Mundial visita SC para avaliar investimentos em tecnologia rural Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/08/2024 - 20h15 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h36 ) ‌



O governo de Santa Catarina está em busca de um financiamento de 120 milhões de dólares junto ao Banco Mundial para impulsionar o setor rural e pesqueiro do estado. Esta semana, representantes do Banco Mundial estão realizando uma visita de campo no Oeste de Santa Catarina para avaliar as condições e potencial dos projetos locais. Diego Antunes traz todos os detalhes sobre essa importante negociação e as expectativas para o desenvolvimento rural no estado. Confira.

