Banco de leite humano: saiba quais são os critérios avaliados pelo Ministério da Saúde
31/07/2024 - 16h42 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h17 )



A doação de leite humano é essencial para a saúde e o desenvolvimento humano, principalmente, para os bebês prematuros. Em Blumenau, apenas no primeiro semestre deste ano, foram realizados mais de 1,5 mil atendimentos e, com isso, 425 bebês recém-nascidos foram beneficiados. Além de ter a disponibilidade e excesso de leite, existem alguns critérios avaliados pelo Ministério da Saúde, e você sabe quais são e como se tornar uma doadora? Para falar sobre recebemos a coordenadora do Banco de Leite Humano de Blumenau, Cristiana Menezes. Confira!

