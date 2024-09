Banco de Leite do Hospital Regional do Oeste busca novas doadoras Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 10/09/2024 - 07h33 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h34 ) ‌



O Banco de Leite Humano do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó, está enfrentando uma baixa crítica em seus estoques e busca urgentemente novas doadoras. A enfermeira Andréia Cristina Dall’Agnol reforça a importância das doações para ajudar a salvar a vida de recém-nascidos que dependem desse leite. As mães interessadas podem entrar em contato para agendar doações ou tirar dúvidas através do número (49) 3321-6576. O repórter Geovan Petry traz mais detalhes ao vivo de Chapecó.

