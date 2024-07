Banco Central cria moeda comemorativa dos 30 anos do Plano Real Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 25/07/2024 - 18h36 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h16 ) ‌



O Banco Central anunciou o lançamento de uma moeda comemorativa em celebração aos 30 anos do Plano Real. A nova moeda entrará em circulação no próximo mês e será disponibilizada pela rede bancária. Em 2019, uma outra moeda foi lançada para marcar os 25 anos do mesmo plano. O Plano Real foi implementado em 1994 com o objetivo de controlar a inflação e promover a estabilidade econômica no Brasil.

