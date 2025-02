Bancada analisa como encaixar Talles Magno no time titular do Corinthians Aclr|Do R7 17/02/2025 - 23h28 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Talles Magno tem se destacado no Corinthians, se saindo bem quando entra em campo. Mas mesmo com sua eficiência, achar um lugar entre os titulares no Timão não tem sido tarefa fácil, especialmente com o trio Garro, Memphis e Yuri Alberto mostrado entrosamento. A bancada do Joga Nas 11 analisou o "efeito Talles Magno" no ataque do Corinthians.

Inscreva-se no canal R7: http://r7.com/sa1d

Facebook: https://pt-br.facebook.com/R7Esportes/

Instagram: https://www.instagram.com/R7Esportes/

‌



Twitter: https://twitter.com/r7esportes

Site oficial: https://esportes.r7.com/

‌



#R7Esportes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.