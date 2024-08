Balsa que liga Imaruí e Imbituba é interditada pela terceira vez Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Após uma nova interdição realizada pela Marinha, moradores do sul do estado estão exigindo uma solução definitiva para o problema da balsa que conecta as cidades de Imbituba e Imaruí. Esta é a terceira vez em um ano que a balsa enfrenta restrições, afetando a mobilidade e o transporte local. A repórter Rachel Schneider está ao vivo trazendo todas as informações sobre a situação atual e as reivindicações dos residentes. Acompanhe para entender o impacto desta interdição e o que está sendo feito para resolver a questão de forma permanente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.