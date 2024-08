Balneário Camboriú sedia Congresso Brasileiro de Contabilidade em setembro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/08/2024 - 08h05 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h49 ) ‌



Entre os dias 8 e 11 de setembro, Balneário Camboriú será o centro das atenções do mundo contábil, ao sediar o Congresso Brasileiro de Contabilidade. O evento reunirá profissionais e especialistas de todo o país para discutir temas cruciais para a contabilidade no Brasil, abordando desde mudanças regulatórias até inovações tecnológicas que impactam o setor. O Congresso promete ser uma oportunidade única para trocar conhecimentos e debater os desafios e oportunidades da profissão, reforçando a importância do papel do contador na economia nacional.

