Balneário Camboriú recebe o lançamento de um dos maiores eventos de beleza do Brasil
04/12/2024 - 10h20

Balneário Camboriú foi o palco do lançamento do Glamour Beauty Show, um dos maiores e mais aguardados eventos de beleza, estética e bem-estar do Brasil. O evento reuniu profissionais renomados da área, além de marcas de destaque que apresentaram as últimas novidades e tendências do setor. Durante o lançamento, o público teve a oportunidade de conhecer inovações tecnológicas, tratamentos estéticos, além de participar de palestras e workshops ministrados por especialistas.

